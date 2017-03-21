Резцова: в ситуации, в которой оказался Фуркад в масс-старте, я на его стороне

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала эпизод, произошедший на первом огневом рубеже в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, когда француззабыл перед стартом зарядить винтовку и тренер бросил ему магазин.«Несмотря на риторику Фуркада в отношении российских спортсменов, в ситуации, в которой он оказался в Холменколлене, я на его стороне.Не могу представить, как профессионал такого уровня оказался с четырьмя пустыми обоймами, но решение не наказывать его считаю правильным. Такое могло произойти с кем угодно», – цитирует Резцову «Лента».