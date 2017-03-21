Чечун и Петряшов подали заявки в IAAF на участие в международных стартах

Референт по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетикисообщила, чтонаправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов. Чечун является чемпионом России 2015 года в марафонском беге, Петряшов — победителем зимнего чемпионата России 2017 года в беге на 200 м.«Юрий Чечун и Константин Петряшов подали заявки в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», – цитирует Трущенкову ТАСС.