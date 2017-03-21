МОК аннулировал результаты трёх российских легкоатлеток с ОИ-2012

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты российских легкоатлеток Гульфии Ханафеевой (метание молота), Виктории Валюкевич (тройной прыжок) и Марии Беспаловой (метание молота) после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
На Олимпиаде-2012 Валюкевич стала восьмой, Беспалова — 11-й, а Ханафеева не смогла пройти квалификацию.
Также ВФЛА сообщает, что Вера Ганеева, признанная нарушившей антидопинговые правила Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, вернула в Олимпийский комитет России диплом участника Игр.