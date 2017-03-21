ФТАР: Кузнецов не утверждён тренером сборной из-за непрофильного образования

Президент Федерации тяжёлой атлетики Россиирассказал, почему экспертный совет Министерства спорта РФ отклонил кандидатуруна должность главного тренера мужской сборной России.«Решение экспертного совета Министерства спорта РФ отклонить кандидатуру Павла Викторовича Кузнецова связано с наличием у него высшего инженерного, управленческого, но не профильного, спортивного, образования. Именно по причине отсутствия профильного образования его кандидатура и не была утверждена. Сейчас мы изучаем сложившуюся ситуацию, рассматриваем различные варианты и в понедельник примем окончательное решение», — цитирует Агапитова «Р-Спорт».