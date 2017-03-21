Лихачёв: Сычёв может стать заметной фигурой в российском пляжном футболе

Главный тренер сборной России по пляжному футболуоценил перспективы бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года по футболу, чемпиона Россиив пляжном футболе. В феврале Дмитрий начал тренироваться в составе пляжного «Локомотива».«17 марта мы играли контрольный матч с «Локомотивом» в Москве в новом манеже, и Дмитрий был в составе „железнодорожников“. Сейчас он находится в периоде адаптации к новому виду футбола, старается прогрессировать, делает свои первые шаги. Его класс очевиден. Думаю, при должном отношении к делу он может стать заметной фигурой в российском пляжном футболе», — приводит слова Лихачёва «Советский спорт в Санкт-Петербурге».