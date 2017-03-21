Нортуг: я бы поехал с Доротеей Вирер на месяц на Бали

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкамотметил, что, если бы у него было два билета в любое место мира и возможность кого-то пригласить, он поехал бы на месяц на Бали с биатлонисткой Доротеей Вирер.«Если бы у меня было два билета туда, куда я захочу, я бы поехал с Доротеей Вирер на месяц на Бали», — приводит слова Нортуга пресс-служба IBU.В 2015 году Вирер вышла замуж за технического менеджера итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини. Нортуг не женат и ранее неоднократно заявлял, что испытывает трудности в личной жизни.