Крашенинников: ещё поиграем на чемпионатах мира, есть мысли и об Олимпиаде

Игрок «Кристалла» и сборной России по пляжному футболупрокомментировал неудачу своей команды, которая не пробилась на чемпионат мира, а также рассказал о своих планах на будущее.«Ужасно, что сборная не сыграет на чемпионате мира. Неудачно сложились обстоятельства: были травмы, насыщенный сезон, но это не оправдание. Мы проиграли один самый важный матч, при этом выиграли семь. Та же сборная Беларуси, проиграв в двух встречах, могла в последний момент выйти на чемпионат мира. Сборная Эквадора потерпела поражение от бразильцев 0:11, но вышла в финальную стадию. А мы проиграли один матч и не попали. Это трагедия, такое в первый раз произошло. Жизнь продолжается, идёт смена поколений. Нельзя же всё время выигрывать.Ещё один-два чемпионата мира? Естественно, поиграем ещё. Даже на трёх. Ещё есть мысли об Олимпиаде. Будут Европейские игры, на которых мы побеждали в Баку, — это тоже крупный и знаменательный турнир. Есть к чему стремиться. Надеюсь, доиграю до момента, когда пляжный футбол попадёт в олимпийскую программу. Горчинскому 40 лет, а он играет. Почему бы и нет», — приводит слова Крашенинникова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».