Российский лыжник Устюгов стал третьим по количеству призовых за прошлый сезон

Российский лыжникзанял третью строчку в списке атлетов, заработавших в данном виде спорта наибольшее количество призовых в прошлом сезоне, сообщает VG.Чистыми россиянин получил за участие и результаты на соревнованиях около $ 173 тыс. первое место у норвежки Хайди Венг, завоевавшей Кубок мира. Она заработала около $ 272 тыс., намного обойдя своего ставшего вторым соотечественника Мартина Йонсруда Сундбю, который записал себе в актив $ 213 тыс.Устюгов проиграл Сундбю борьбу за Кубок мира минувшего сезона, став вторым.