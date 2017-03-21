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175 лет назад 2016
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Трамп: в НФЛ не хотят получить от меня язвительный «твит» из-за Каперника

21 марта 2017, вторник. 20:43. Другие
Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой конфликт с игроком НФЛ Колином Каперником, который в прошлом сезоне при исполнении национального гимна США перед каждой игрой опускался на одно колено в знак протеста против полицейской жестокости и расовой несправедливости.

«Сегодня появилась статья, что в НФЛ не хотят подписывать контракт с Каперником, потому что не хотят получить язвительный «твит» от Дональда Трампа. Можете в это поверить? Я сам её видел. Я сказал: «Если я запомню, то пожалуюсь людям Кентукки, потому что им нравится, когда люди стоят при исполнении американского гимна», — приводит слова Трампа New-York Post.
Источник: New-York Post Сообщить об ошибке
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