Трамп: в НФЛ не хотят получить от меня язвительный «твит» из-за Каперника

Президент СШАпрокомментировал свой конфликт с игроком НФЛ, который в прошлом сезоне при исполнении национального гимна США перед каждой игрой опускался на одно колено в знак протеста против полицейской жестокости и расовой несправедливости.«Сегодня появилась статья, что в НФЛ не хотят подписывать контракт с Каперником, потому что не хотят получить язвительный «твит» от Дональда Трампа. Можете в это поверить? Я сам её видел. Я сказал: «Если я запомню, то пожалуюсь людям Кентукки, потому что им нравится, когда люди стоят при исполнении американского гимна», — приводит слова Трампа New-York Post.