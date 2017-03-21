Movistar выиграла командную разделку на многодневке «Вуэльта Каталонии»

Гонщики Movistar одержали победу в командной гонке с раздельным стартом на многодневной гонке Мирового тура «Вуэльта Каталонии». Вторыми стали представители BMC, а замкнули тройку призёров Sky.
Велошоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии». Второй этап. Баньолес, Испания
Командная гонка с раздельным стартом. 41,3 км
1. Movistar — 48,55
2. BMC — 0,02
3. Sky — 0,46
4. Trek — Segafredo — 1,15
5. ORICA-Scott — 1,23
6. FDJ — 1,43…
8. «Астана» — 2,05
12. Katusha-Alpecin — 2,47
Общий зачёт
1. Хосе Рохас (Испания, Movistar) — 5.17,16
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) +0.
3. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) +0.
4. Рубен Фернандес (Испания, Movistar) +0.
5. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) +0.
6. Иманол Эрвити (Испания, Movistar) +0…
11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) +0,02…
21. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) +0,46…
25. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) +1,24…
44. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +2,05…
53. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) +2,13…
71. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +2,48…
74. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +2,48…
84. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) +3,04…
171. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +13,05.