Онлайн-жеребьёвка Президентских спортивных игр на «Чемпионате»

В пятницу, 24 марта, в Москве состоится жеребьёвка Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, которая определит возраст участников всероссийских финалов школьных спортивных мероприятий. Эти соревнования проводятся ежегодно Министерством спорта РФ, Министерством образования и науки РФ во исполнение Указа президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года.В соревнованиях школьного этапа Президентских состязаний принимают участие более 10,7 млн детей, Президентских спортивных игр – 6 млн школьников. С 2017 года Российское движение школьников стало соорганизатором этих мероприятий. В этом году по инициативе РДШ жеребьёвка впервые пройдёт в формате онлайн-трансляции в Интернете — на «Чемпионате».В жеребьёвке примут участие представители министерства образования и науки, министерства спорта, Российского движения школьников, а также спортсмены — трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года по баскетболу, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, а также победители всероссийских финалов прошлого года — школьники из Республики Дагестан, Краснодарского края и Москвы. Ведущим мероприятия выступит журналист и телекомментатор