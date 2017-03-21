Лос-Анджелес также не намерен отказываться от проведения ОИ-2024

Лос-Анджелес вслед за Парижем заявил, что не намерен отказываться от возможности провести ОИ-2024, получив взамен добро на проведение следующих Игр 2028 года.
«Лос-Анджелес — правильный город для проведения ОИ-2024 в этот критический момент для олимпийского движения. Располагая уже построенными объектами, а также 88% публичной инфраструктуры, только Лос-Анджелес предлагает минимальные риски и по-настоящему рациональное решение для олимпийского движения в 2024 году и далее. Мы верим, что располагаем самой сильной заявкой, но она доступна только для ОИ-2024. Мы не сможем принять ОИ-2028, потому что не имеем проекта для подготовки к ним», — приводит текст заявления оргкомитета ОИ-2024 Лос-Анджелеса.