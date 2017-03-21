Кудрявцев: Родченков уволил меня, но пообещал оплачивать кредиты

Бывший сотрудник Московской антидопинговой лабораториирассказал, что бывший глава организацииуволил его незадолго до собственного увольнения в связи с отчетом комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской лёгкой атлетике.«Он меня вызвал к себе в кабинет, сказал: «Подпиши, пожалуйста, заявление на увольнение». Ничего не объяснил, сказал только: «Так надо, после Нового года ты вернёшься». Я говорю: «А что я буду делать с кредитами, как я жить-то буду? Что мне, продать квартиру и жить на улице?» Он ответил: «Я буду оплачивать твои кредиты, дал мне 500 евро на первый взнос. Хотя бы предупредил меня — я остался один с кредитами. Один — 420 тыс., таких ещё три. Порядка миллиона я должен. Как их отдавать, я не совсем представляю.Раньше он был добрым отзывчивым, всегда помогал. И тут раз — приезжает злобный, увольняет ни с того ни с сего. С формулировкой: „Так надо, не переживай, всё хорошо“. Через три дня его самого увольняют. Прискорбно, конечно», — приводит слова Кудрявцева «Спорт-экспресс» со ссылкой на эфир программы „Спортивный заговор“.