Мутко одобрил создание Ассоциации водных видов спорта России

Вице-премьер РФпрокомментировал решение наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания создать Ассоциацию водных видов спорта России.«Оптимизация в водных видах спорта в нашей стране назрела, поскольку в мире есть одна Международная федерация плавания — ФИНА. Она контролирует развитие видов, а управление идёт на уровне комитетов. Ассоциация позволит правильно взаимодействовать с ФИНА в системе «одного окна». Я считаю, с решением о её создании процесс пошёл в правильном направлении.Произошедшее не значит, что завтра федерации прекратят своё существование, они продолжат развивать свои виды. А время и качество работы всё определят. В водных видах спорта огромное количество медалей — за 40, а значит, этому направлению нужно уделять повышенное внимание», — приводит слова Мутко ТАСС.