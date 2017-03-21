Свендсен: оказывается, у меня есть ещё и аллергия

Норвежский биатлонистрассказал, что врачи диагностировали у него аллергию.«Оказывается, у меня есть ещё и аллергия, в том числе и на пыль. Странно, что я узнал об этом только в 30 лет. Из-за аллергии я пропустил значительную часть летней подготовки, так что рад неплохому выступлению в минувшем сезоне, учитывая это.Здорово, что наконец-то выявлена причина моего плохого самочувствия. Теперь я принимаю препараты от аллергии и с оптимизмом смотрю в будущий сезон», — приводит слова Свендсена Dagbladet.