Норвежский лыжник Клаебо забыл Малый хрустальный глобус в самолёте

Норвежский лыжник, одержавший по итогам завершившегося сезона победу на Кубке мира в общем зачёте спринтерских гонок, сообщил, что забыл Малый хрустальный глобус — награду за своё достижение — в самолёте.«Когда я проснулся, было тихо и спокойно. Я проспал весь перелёт. Когда мы приземлились, я взял рюкзак и пошёл на выход. И только когда я проходил таможню, понял, что забыл в самолёте глобус. Теперь, перед отправкой домой, он проведёт ночь в Брюсселе», — приводит слова Клаебо NRK.