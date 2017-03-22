Волосожар и Траньков могут возобновить тренировки уже в апреле

Российский фигурист, выступающий в паре с, сообщил, что их дуэт планирует вернуться на лёд уже в апреле.«Мы с Татьяной обсуждали наше возвращение. Если доктор разрешит, уже в апреле Таня хочет выйти на лёд. Мы хотим выступить как минимум с короткой программой на контрольных прокатах в сентябре. Ну а дальше будем смотреть, разговаривать с судьями, Федерацией фигурного катания, возможно ли наше возвращение и стоит ли игра свеч», — приводит слова Транькова «Комсомольская правда — Казань».