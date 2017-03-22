Шемпп: Мартен, снимаю шляпу за твой невероятный сезон

Призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира немецкий биатлонист Симон Шемпп в своём «твиттере» поздравил француза Мартена Фуркада с прекрасно проведённым сезоном. В прошедшем сезоне Фуркад, установивший рекорд по количеству подиумов за сезон, завоевал 14 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. Помимо этого, он сравнялся по количеству побед в сезоне со шведкой Магдаленой Форсберг. Также Мартен повторил достижение Форсберг и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в шестой раз став обладателем «Большого хрустального глобуса».
«Снимаю шляпу за твой невероятный сезон. Увидимся на полях сражений через несколько месяцев», – написал Шемпп.