Зубков: перенос ЧМ по бобслею из Сочи — главная несправедливость сезона

Президент Федерации бобслея Россииназвал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи в Кёнигзее (Германия) главной несправедливостью сезона.«Самое большое разочарование и главная несправедливость сезона — это, конечно, перенос чемпионата мира из Сочи. Оснований для этого решения не было никаких, но политическая ситуация сложилась именно так. Жаль и наших трудов, которых было вложено немало, ведь всё было практически готово, жаль и медалей, которых мы недобрали», — цитирует Зубкова пресс-служба организации.