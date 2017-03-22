Мельников: на Олимпиаде Хорошилов выступит только в слаломе

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Россиисообщил, что лидер сборной России по горнолыжному спортуна Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступит только в слаломе. В слаломном зачёте Кубка мира сезона-2016/17 он занял шестое место.«На протяжении трёх лет он входит в число сильнейших слаломистов мира. Я не считаю, что в сильнейшую группу входят лишь первые семь горнолыжников – скорее, пятнадцать, а то и все тридцать. На слаломе мы сконцентрированы, и, конечно, на Олимпийских играх он выступит только в слаломе. И его подготовка будет сформирована под эту коронную дисциплину. Санька не надежда на Олимпийские игры, он реальный кандидат на высокие места», — цитирует Мельникова «Р-Спорт».