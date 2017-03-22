Рыбарж поддержал Коукалову и Шлезингра, не подавших руку Бессебергу

Главный тренер сборной Чехии по биатлонуподдержал решение своих подопечных, которые в знак протеста не подали руку президенту Международного союза биатлонистов на церемонии награждения в Хольменколлене.«Это было решение Коукаловой, её способ проявить несогласие с тем, что происходит. Я не считаю, что она не права. Это был жест несогласия с решениями IBU по допингу. Затем так же поступил и Шлезингр. Это их решение, и я могу лишь поддержать их», — цитирует Рыбаржа iSport.