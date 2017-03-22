Драчёв: я бы не обиделся, если бы Шипулин побил мой рекорд

Четырёхкратный чемпион мира по биатлонуоценил выступление мужской и женской сборных России в завершившемся розыгрыше Кубка мира. В Кубке наций мужская команда стала третьей, женская — седьмой. Лидер сборной Россииодержал две победы на этапах Кубка мира и девять раз занимал призовые места. Всего на его счету 10 побед на этапах Кубка мира, и по этому показателю он уступает лишь Драчёву (15).«Я бы не обиделся, если бы Антон побил мой рекорд. В следующем сезоне Шипулину исполнится 30 лет — самый расцвет для нашего вида спорта. Я очень хочу, чтобы он сначала стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке, а через год — чемпионом мира. Своей работой капитан нашей команды это заслужил.На мой взгляд, тренерский штаб женской команды не справился с задачами на сезон. К чемпионату мира команда была не готова. Если через год то же самое повторится на Олимпийских играх, это будет провал», — цитируют Драчёва «Известия».