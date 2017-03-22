Коукалова: я не буду завершать карьеру после Олимпиады в Пхёнчхане

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратная чемпионка мира чешская биатлонисткасообщила, что не будет завершать карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.«Сейчас я не хочу говорить, что Олимпиада 2018 года станет для меня последней. Да, я много думаю о семье, но мне кажется, что я не буду завершать карьеру после Игр в Пхёнчхане. Если я всё ещё мотивирована и должным образом восстанавливаюсь, то должна продолжать этим заниматься», — цитирует Коукалову Idnes.