Легкоатлетический стадион «Труд» в Махачкале назовут именем Исинбаевой

Легкоатлетический стадион «Труд» в Махачкале назовут именем двукратной олимпийской чемпионки«Расположенный в центре столицы республики всенародный стадион “Труд” планируется переименовать в стадион имени неоднократной рекордсменки мира в прыжках с шестом, нашей землячки Елены Исинбаевой», – приводит РИА «Дагестан» комментарий представителя министерства по физической культуре и спорту республики.Стадион «Труд» предназначен для занятий лёгкой и тяжёлой атлетикой, теннисом, стрельбой из лука, пулевой стрельбой, воркаутом и игровыми видами спорта, такими как футбол, волейбол и баскетбол.