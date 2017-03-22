«Летающий» лыжник Васильев не выступит на заключительном этапе КМ

Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплинарассказал о причинах, по которымне попал в состав команды на заключительный в сезоне этап Кубка мира в Планице (Словения).«Политика национальной федерации сейчас заключается в том, чтобы предпочтение отдавалось молодёжи. Необходимо «обкатать» её на больших трамплинах, поскольку, кроме Васильева и Дениса Корнилова, на них толком никто и не прыгал. Сейчас решено проверить молодых, посмотреть на их психологическую готовность, поскольку некоторые из них отказываются прыгать.Путь в сборную для 37-летнего Васильева не закрыт. В олимпийском сезоне будем просматривать всех, всё будет зависеть от результатов», — приводит слова Арефьева ТАСС.Российскую команду на этапе в Словении будут представлять молодые спортсмены:, которым необходим опыт прыжков на полётных трамплинах. На аналогичном трамплине в Викерсунде Васильев два года назад улетел на 254 метра, но не сумел удержаться на ногах при приземлении, его прыжок не был засчитан в качестве мирового рекорда.