Пидгрушная: не готова комментировать перенос ЧМ-2021 из России

Биатлонистка сборной Украиныподчеркнула, что не готова комментировать перенос чемпионата мира—2021 из Тюмени, поскольку не знает всей информации.«Я никак не могу к этому относиться из-за того, что не владею на 100 % всей информацией. То ли этот чемпионат у России забрали, то ли они сами его отдали? Был ли факт приёма допинга у спортсменов? Ведь до сих пор длится расследование и ещё не названы имена и фамилии виноватых. А когда нет информации, то какое может быть мнение?» — приводит слова Пидгрушной «Комсомольская правда — Украина».