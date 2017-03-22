Шипулин и Акимова возглавляют рейтинг СБР после международного сезона

По итогам завершившегося международного сезона лидером рейтинга СБР остался представитель Свердловской области Антон Шипулин (1768 очков), сообщает официальный сайт СБР. Евгений Гараничев из Тюменской области занимает перед чемпионатом России второе место (1367), а замыкает тройку лучших москвич Максим Цветков (1360).
Татьяна Акимова из Чувашии по-прежнему возглавляет женский рейтинг (1300 очков). На второе место вышла Ирина Старых из Тюменской области (1147), которая обошла югорчанку Дарью Виролайнен (1127).