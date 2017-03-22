Касперович: российские биатлонисты перебрали в интенсивности

Главный тренер сборной России по биатлонупроанализировал ошибки в подготовке сборной России по биатлону в ходе завершившегося международного сезона-2016/17 и сделал выводы о неверной подводке спортсменов к чемпионату мира.«Считаю, подготовка до Нового года шла абсолютно правильно. Просто была ошибка в подводке к чемпионату мира. Однозначно здесь немного ошиблись. Не с высотой, а в методическом плане. Я знаю, в чём они перебрали, — в интенсивности», — сказал Касперович в эфире «Матча».