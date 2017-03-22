Гибадуллин: биатлон из вида спорта на выносливость превратился в силовой

Директором ижевского Института физкультуры имени Александра Тихонова, доктор наук, профессорпрокомментировал итоги биатлонного сезона с научной точки зрения.«Мы до сих пор не поняли, что биатлон из вида спорта на выносливость превратился в силовой. Фуркад и Бьорндален каждый день хотя бы полчаса работают над развитием силовых качеств. У нас по ходу сезона этого нет. Но ведь только при такой работе развиваются митохондрии, которые в свою очередь принимают участие в образовании энергии. Многие люди у нас в команде знают про это? Вот вы спросите у Касперовича про митохондрии!Что говорить, у нас же науки толком нет. Берут кровь, и всё. Но есть методика, по которой можно проверить, как проходят восстановительные процессы, готовность к реализации возможностей, уровень спортивной формы. И все это давно применяют! А что у нас? «Мы поговорили со спортсменами, и они сказали, что чувствуют себя хорошо…» Это не наука, а гадание на кофейной гуще! Про чёткое планирование тренировочного процесса вообще говорить не приходится. Работают от барабана.Нам нужно собирать юношей, не только исходя из текущих результатов, но и на основе функциональных показателей. Ведь есть такое понятие, как ранее биологическое развитие. Взять хотя бы Кристину Резцову. У неё нет перспективы. Та же история с Ульяной Кайшевой. Ещё четыре года назад было понятно, что у девушки нет базы силовой подготовки, и если срочно этим не заняться – никакой Дальмайер из нее и близко не получится. У Кайшевой же вторая группа, резкости нет. А её продолжают грузить объёмами по 6000-7000 км! И когда же заниматься скоростно-силовой работой? Вот и получаем ещё одну среднюю биатлонистку», — приводит слова Гибадуллина «Спорт-экспресс».