Шипулин: не люблю вспоминать свои неудачи — всё, забыли эти ситуации

Лидер сборной России по биатлонув эфире «Матча» вспомнил о своих неудачах в ходе завершившегося международного сезона.«Больше не люблю вспоминать свои неудачи — всё, забыли эти ситуации. Это спорт. Надо жить будущим, а неприятные моменты будем вспоминать тогда, когда нужно будет строить подготовительный процесс. Только ради движения вперёд будем вспоминать неудачи. Может быть, в каких-то гонках что-то не получается. Если убрать те спринты с тремя промахами, которые завалили мою статистику, то в целом у меня на других гонках неплохой результат. Понимаю, что нам надо над этим работать», — сказал Шипулин.