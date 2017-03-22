Акимова: понимаю, что мне есть куда расти в силовом плане

Российская биатлонистка, занявшая самое высокое из отечественных спортсменок место в Кубке мира, в эфире «Матча» поделилась собственными наблюдениями за тренировками иностранных спортсменов в ходе завершившегося международного сезона-2016/17 и сделанными выводами.«Когда мы были на сборах за границей, видели работу, которую проделывают иностранные спортсменки, меня это очень сильно мотивировало. Сейчас я понимаю, что мне ещё есть куда расти, именно в силовом плане. Вот здесь нужно прибавить», — сказала Акимова.