Бессеберг: Коукалова просто не в курсе всего, что делает IBU

Президент IBUсчитает, что чешская биатлонисткадемонстративно не пожала ему руки во время цветочной церемонии от незнания, и не держит на спортсменку зла.«Для меня это не проблема. Понимаю, что Коукалова просто не в курсе всего, что мы сделали. Когда я объяснил ей, у меня сложилось впечатление, что она лучше поняла ситуацию. Мы собрали экспертную группу, которая расследует ситуацию с допингом, отстранили трёх биатлонистов, лишили Россию права проведения ЧМ-2021. Проблема с отчётом Макларена в том, что существует мало материальных доказательств. Тем, кто прочитал короткую версию, легко сказать, что нужно отстранить русских. Но как президент IBU, я должен иметь все факты.Не скажу, что это навредило моей репутации. Спортсмены просто не в курсе. К тому же президент не решает всё в одиночку. Федерация биатлона Чехии недовольна тем, что не получила чемпионат мира, это не секрет», — цитирует Бессеберга TV2.no.