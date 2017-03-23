Мозер: Волосожар/Траньков — выдающаяся пара. Они имеют право на любое решение

, тренер двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию, прокомментировала информацию о том, что осенью пара может завершить карьеру. Месяц назад Волосожар и Траньков стали родителями.«Для себя я определила: после 10 апреля в течение двух недель мы найдём понимание, как развивать нашу работу дальше. Я сейчас говорю о понимании всех процессов. Обо всех ребятах, с которыми я работаю. Таня и Максим — это выдающиеся фигуристы, с которыми мы прошли очень большой жизненный этап и которые имеют право на любое решение. Это важно, когда талантливые, молодые, крепкие люди ищут свой путь в этой жизни.В данном случае я задумываюсь обо всех людях, с кем я работаю: что происходит, как кому что кажется… Я системный человек, у меня есть система подготовки, система работы, система жизни. Я не шарахаюсь от одного варианта к другому. В конце сезона у меня будет разговор с каждым нашим спортсменом, который примет участие в чемпионате мира, и тогда будет выстраиваться понимание того, как будет складываться следующий сезон. По крайней мере, у меня так заведено. Мы обсуждаем темы, продолжаем ли мы работать дальше, не продолжаем, если продолжаем, то в каких объёмах и где. Я так привыкла, я так работаю очень много лет, и менять своё понимание системности я не буду. Поэтому для меня этот разговор о будущем сотрудничестве с Волосожар и Траньковым преждевременный», — цитирует Мозер «Р-Спорт».