Коэ находился в здании парламента во время теракта в Лондоне

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)и директор по связям IAAFнаходились в здании парламента во время теракта в Лондоне, сообщает Inside the Games.Накануне автомобиль, за рулём которого находился террорист, на Вестминстерском мосту сбил прохожих, в том числе трёх полицейских. Затем человек, вооружённый ножом, напал на людей и пытался попасть в здание парламента. Также свидетели рассказали о раздавшихся выстрелах. Сообщается о четырёх погибших и 40 пострадавших.