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Резцова: вывезли юниорок на последний этап. Они ещё очень сырые и слабые

23 марта 2017, четверг. 10:03. Другие
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова выразила уверенность в том, что в мужской сборной России должна быть одна команда, а также выказала недовольство решением тренерского штаба доверить выступление на заключительном этапе Кубка мира юниоркам Валерии Васнецовой и Екатерине Мошковой.

«Мы привыкли, что есть только Шипулин. Нет, у нас есть Бабиков, Елисеев, Цветков. У нас есть команда. Я согласна с тем, что сейчас надо всех объединить в одну группу. Есть сборная России, в которую входит Шипулин. Команда должна быть одна.

У женщин молодёжь не обкатываем. Вывезли юниорок на последний этап. Они ещё очень сырые и слабые. Им надо работать. У нас есть другие спортсмены, которым надо поехать на Кубок мира. Почему их не вызывают, я не знаю», — сказал Резцова в программе «Все на Матч!»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Максим Цветков Матвей Елисеев
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