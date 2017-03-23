Резцова: вывезли юниорок на последний этап. Они ещё очень сырые и слабые

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкамвыразила уверенность в том, что в мужской сборной России должна быть одна команда, а также выказала недовольство решением тренерского штаба доверить выступление на заключительном этапе Кубка мира юниоркам«Мы привыкли, что есть только Шипулин. Нет, у нас есть Бабиков, Елисеев, Цветков. У нас есть команда. Я согласна с тем, что сейчас надо всех объединить в одну группу. Есть сборная России, в которую входит Шипулин. Команда должна быть одна.У женщин молодёжь не обкатываем. Вывезли юниорок на последний этап. Они ещё очень сырые и слабые. Им надо работать. У нас есть другие спортсмены, которым надо поехать на Кубок мира. Почему их не вызывают, я не знаю», — сказал Резцова в программе «Все на Матч!»