Коукалова: если этап Кубка мира в Тюмени состоится, я на него не поеду

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка, в знак протеста отказавшаяся подать руку президенту Международного союза биатлонистовво время цветочной церемонии после спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене, рассказала об их споре в ситуации с допинговым скандалом в российском спорте.«В допинговом скандале господин Бессеберг повёл себя неадекватно. Это было похоже на насмешку. Мои коллеги положительно отреагировали на то, что я не подала ему руку. Их удивила моя смелость. Бессеберг же рад не был. Он остановил меня после гонки, и мы долго спорили.Я сказала ему, что усилий для решения допинговой проблемы прикладывается недостаточно. Я спросила, почему он оставил Тюмени этап Кубка мира на следующий год. Я сказала ему, что если этот этап пройдёт в Тюмени, я на него не поеду», — цитирует Коукалову iSport.