В следующем сезоне Сочи не будут принимать этап КМ по бобслею и скелетону

Генеральный секретарь Федерации бобслея Россиисообщил, что Сочи в следующем сезоне не примет этап Кубка мира по бобслею и скелетону.«В следующем сезоне мы пропустим этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Из-за Олимпийских игр кубковый сезон будет очень сжат, а проведение этапа в Сочи в силу географической удаленности от центра Европы будет сопряжено с серьёзными расходами на логистику. Но в сезоне-2018/19 у нас есть намерение претендовать на проведение у себя этапов Кубка мира или Европы. Также присутствует интерес к проведению паралимпийских соревнований по бобслею, так как в Пекине-2022 будут впервые разыграны медали в этой дисциплине.Трасса в Сочи остается одной из лучших в мире и готова к проведению любых международных мероприятий, на ней проходили и будут проходить различные внутрироссийские соревнования», — цитирует Пархоменко ТАСС.