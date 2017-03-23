Свищёв: в отборе в женскую сборную по кёрлингу на ОИ применим новый подход

Президент Федерации кёрлинга Россииоценил выступление женской сборной России на чемпионате мира по кёрлингу в Пекине и рассказал о возможных вариантах отбора в состав команды на Олимпиаду-2018. 23 марта российские кёрлингистки обеспечили себе место в плей-офф чемпионата мира и завоевали путёвку на Игры в Пхёнчхане.«Перед чемпионатом у нас было две задачи: первая — попасть на Олимпийские игры. Фактически это было решено, но формально нужно было отобраться на Олимпиаду. Задача выполнена. Вторая – достойно выступить на чемпионате мира, доказать, что призовое место, которое мы выиграли на прошлом чемпионате мира, не случайно. Для нас тяжело сложилась начальная часть турнира. Акклиматизация к другому часовому поясу и климату прошла не очень удачно. Все матчи, которые мы проигрывали, были серьёзным ударами. Более того, все матчи начинались со счётом 0:3 не в нашу пользу. Приходилось догонять, а если догоняешь, то начинаешь нервничать, совершать ошибки. Поэтому очень хорошо, что девчонки собралась, поработали с тренерами. Мы видим, что вторая часть турнира прошла с другим настроением. Команда адаптировалась, провела работу над ошибками.В этом сезоне все команды очень сильные. И Швеция – крепкий орешек. На данный момент они вторые в турнирной таблице. Но мы с этой командой играли неоднократно. Сегодня была осторожная, аккуратная игра. До восьмого раунда мы шли очко в очко и в конце смогли воспользоваться ошибками шведок. Мы стали победителями этого матча. Оставшаяся игра достаточно формальна, от неё ничего не зависит. Но я надеюсь, что мы увидим захватывающий конец.Вопрос отбора команды — сложный. В обычный период мы идём по спортивному принципу, делаем отборочный турнир. В этом году победила команда Моисеевой. И как шикарно сыграла эта команда! Впервые в истории она попала на чемпионат Европы и выиграла его. Мы считаем, что для молодых спортсменов, которые не входят в основную сборную, это хорошая мотивация.Что касается отбора на Олимпиаду, то будет новый подход. Сейчас в федерации много споров о принципах отбора. Принято решение, что тренерский штаб во главе с Шулико готовит предложение по принципу отбора. В мае на исполкоме мы утвердим и принцип, и состав олимпийской сборной. Пока я могу назвать четыре варианта: первый — отборочный турнир, второй — едет команда Сидоровой, третий – команду формирует тренерский штаб, четвёртый – из двух команд мы собираем сборную», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.