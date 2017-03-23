Хованцев: уже в декабре российские биатлонисты были выхолощены

Бывший старший тренер мужской и женской сборных России по биатлону, нынешний главный тренер клуба «Контиолахти»в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову рассказал, что из года в год мешает подводить всю российскую команду к сезону в оптимальном состоянии, и оценил возможность искусственного омоложения состава.«Прежде всего высокая внутренняя конкуренция и разделение на группы. У мужчин таких групп было целых три, у женщин — две. Всё это создавало нездоровую конкуренцию внутри команды. В ноябре все готовились к отбору и подводили себя на пиковые кондиции. Всё это выхолащивало спортсменов уже в декабре. Вся команда, особенно молодые Бабиков, Цветков и Елисеев, выглядели очень сильно, а потом поехали вниз. Касперович уже дал понять в интервью, что понимает эту проблему и после первых трёх этапов была неправильно составлена подготовка. Хотели получить из того состояния ещё лучшее, а это было невозможно. Ребята сильно сдали в скорости. То же самое касается и Акимовой.Ещё после Олимпиады нужно было активнее работать с молодыми спортсменками, а у нас сделали две группы с одними и теми же средними спортсменками, которые только кочевали туда-сюда. Почему бы было не поработать над стрельбой той же Мироновой и других девочек, которые способны быстро бежать? Да, сейчас проверили юниорок на Кубке мира, но это же не от хорошей жизни. Если бы сделали это раньше, сейчас уровень тех же Кайшевой, Мироновой и Сливко был бы другим. Сейчас же у нас полноценной команды даже не набирается. В интервью после неудачного старта постоянно слышу, что так мы готовы на сегодняшний день, а дальше постараемся выступать сильнее. Когда? Олимпиада уже через год», — рассказал Хованцев.Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» позже.