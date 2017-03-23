Российские кёрлингистки победили китаянок и сыграют с канадками в плей-офф ЧМ

Женская сборная России по кёрлингу в заключительном матче кругового турнира на чемпионате мира в Пекине (Китай) победила хозяек соревнований со счётом 6:4.За сборную России на первенстве планеты выступаютРоссия – Китай – 6:4 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:2, 0:1, 1:0).Россиянки, выигравшие в круговом турнире 8 матчей из 11, на старте плей-офф встретятся с командой Канады.