Ильченко: каждый информационный повод о плавании — большая радость

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой водерассказала о своём отношении к созданию Ассоциации водных видов спорта России.«Я только за такое движение. Уже надоело, что мы варимся в собственном соку – в этом болоте. Уже каждый информационный повод о плавании – большая радость. О нас говорят – о нас не забыли, на нас не махнули рукой. Это уже приятно. То, что сейчас пытаются прийти к какому-то конструктиву, – отлично. Я читаю последние новости и очень рада, что под эгидой этой ассоциации будет создано четыре отдела, где за стратегию развития будет отвечать Александр Попов. Это же великий человек. Действительно великий, имеющий и опыт, и знания», — приводит слова Ильченко «Советский спорт».