Швейцарский биатлонист Йоллер завершил карьеру

Швейцарский биатлонистобъявил о завершении карьеры после чемпионата Швейцарии, который пройдёт 25-26 марта, сообщает Nordic Magazine. 33-летний спортсмен дебютировал в сборной Швейцарии в 2000 году, а в 2005 году впервые принял участие в чемпионате мира.Лучшими результатами Йоллера на международной арене были два десятых места в индивидуальных гонках в Ванкувере в сезоне-2008/09 и Сочи в сезоне 2012/13. Последние два сезона Йоллер испытывал проблемы со здоровьем и выступал на Кубке IBU.