Буанни выиграл 4-й этап «Вуэльты Каталонии», Закарин упал и стал 57-м

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии»
Льивия – Игуалада, Испания. 134 км
1. Насер Буанни (Франция, Cofidis) – 3:04.27.
2. Давиде Чимолаи (Италия, FDJ) – то же время
3. Дэрил Импи (ЮАР, ORICA-Scott)…
20. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)…
57. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin).
Общая классификация. После 4-го этапа
1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 13:29.00.
2. Самуэль Санчес (Испания, BMC) – +0.41.
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.44…
21. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.46…
32. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +5.13.