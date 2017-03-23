Максимов: в расписании в день финала ЧР у «Енисея» был только отъезд в аэропорт

Главный тренер красноярского «Енисея»сообщил, что организаторы чемпионата России по хоккею с мячом заранее включили в расписание «Финала четырёх» турнира матч за третье место с участием «Енисея».«Перед началом турнира исполняющий обязанности директора ЦСП „Арена-Ерофей“ Руслан Шувалов, который отвечает за проведение турнира, выдал нам расписание, в котором мы чётко увидели, что играем за третье место, а в день финала у нас только трансфер в аэропорт. Мы сделали вывод, что победитель нашей пары уже известен.По регламенту назначение арбитров на матчи происходит за три дня до его начала. На этот раз мы узнали, кто будет судить, буквально только перед игрой. Оказалось, что полуфинал обслуживает Григорий Минаев, известный по скандальному матчу „Водник“ – „Байкал-Энергия“. Состав судейской бригады второго полуфинала также не появился заранее», — приводит слова Максимова «Спорт-экспресс».