Сидорова: попадание на Олимпиаду не повод расслабляться

Скип сборной России по кёрлингупрокомментировала выступление своей команды на групповом этапе чемпионата мира в Пекине.«На 90 процентов задача попадания на Олимпиаду была решена ещё на прошлом чемпионате мира. Наше третье место тогда принесло России 10 олимпийских очков. Сборные, которые напрямую отберутся на Игры в Пхёнчхан, официально ещё не объявлены, но уже ясно, что Россия среди них будет. Впрочем, для нас это не повод расслабляться. Во-первых, олимпийская лицензия не именная. Во-вторых, чемпионат мира в Пекине для нашей команды – это единственная возможность в нынешнем сезоне доказать всем, что мы по-прежнему в топе. Впереди нас ждут сложные игры. Начнётся битва за медали – и это будет совсем другой кёрлинг!Мы выполнили задачу-минимум, отобравшись в плей-офф. Да, наша команда допускала ошибки на круговом этапе, но мы старались вовремя их исправлять и не давать сопернику вести свою игру. Сейчас мы должны быть предельно собранны, ведь наш завтрашний соперник достаточно сильный и опытный. В кёрлинге побеждает тот, кто смог лучше воспользоваться чужими ошибками. Надеюсь, завтра это будем мы», — приводит слова Сидоровой официальный сайт Федерации кёрлинга России.