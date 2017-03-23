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Сидорова: попадание на Олимпиаду не повод расслабляться

23 марта 2017, четверг. 22:49. Другие
Скип сборной России по кёрлингу Анна Сидорова прокомментировала выступление своей команды на групповом этапе чемпионата мира в Пекине.

«На 90 процентов задача попадания на Олимпиаду была решена ещё на прошлом чемпионате мира. Наше третье место тогда принесло России 10 олимпийских очков. Сборные, которые напрямую отберутся на Игры в Пхёнчхан, официально ещё не объявлены, но уже ясно, что Россия среди них будет. Впрочем, для нас это не повод расслабляться. Во-первых, олимпийская лицензия не именная. Во-вторых, чемпионат мира в Пекине для нашей команды – это единственная возможность в нынешнем сезоне доказать всем, что мы по-прежнему в топе. Впереди нас ждут сложные игры. Начнётся битва за медали – и это будет совсем другой кёрлинг!

Мы выполнили задачу-минимум, отобравшись в плей-офф. Да, наша команда допускала ошибки на круговом этапе, но мы старались вовремя их исправлять и не давать сопернику вести свою игру. Сейчас мы должны быть предельно собранны, ведь наш завтрашний соперник достаточно сильный и опытный. В кёрлинге побеждает тот, кто смог лучше воспользоваться чужими ошибками. Надеюсь, завтра это будем мы», — приводит слова Сидоровой официальный сайт Федерации кёрлинга России.
Источник: Федерация кёрлинга России Сообщить об ошибке
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