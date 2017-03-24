Брынзак: сборная Украины будет разделена на две группы – олимпийскую и резервную

Президент федерации биатлона Украиныоценил выступление сборной Украины в завершившемся сезоне и признался, что у него есть вопросы к тренерскому штабу. В Кубке наций женская сборная Украины заняла третье место, мужская — шестое.«Сезон выдался очень непростым. Было много проблем у женской команды: и болезни, и Вита с Валей Семеренко полноценно не вернулись, и у Абрамовой дисквалификация, поэтому девочкам пришлось работать и за себя, и за того парня, как говорится. Однако команда справилась. Третье место в общем зачёте, восьмое место в индивидуальном зачете Юлии Джимы и медаль чемпионате мира стали неплохими результатами. Призовые места были завоёваны и на юниорских соревнованиях, и на Универсиаде, поэтому потихоньку украинский биатлон своё реноме поддерживает.Я надеюсь, что следующий сезон будет ещё лучше. Тренер поближе познакомился с нашими спортсменами, он знает, как проводить индивидуальную подготовку. Плюс мы ещё возьмём молодых Ткаленко и Доценко, которые себя хорошо проявили на этапах Кубка IBU. Думаю, что у нас будет хорошая команда.К украинским тренерам есть вопросы: они устраивают между собой разборки, а подготовить биатлонистов к основным стартам не могут.Вопрос с винтовками для Пидручного и Джимы уже решён. Оружие находится в Словении, и следующий сезон они начнут с новыми винтовками. Также мы заказали ещё 12 новых винтовок, которые будут закупаться у немецкой компании. Изменения в подготовке не планируются, однако команда будет разделена на две группы – олимпийскую и резервную. Они будут тренироваться вместе, но в то же время и отдельно», — цитирует Брынзака Xsport.