Чекалёва не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок Россиисообщила, что двукратный бронзовый призёр чемпионата мирапропустит чемпионат России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 24 марта по 2 апреля.«Для любого российского спортсмена это самый важный старт. Чемпионат России — крайнее соревнование, завершающее сезон, и претендентов на медали, как всегда, очень много. Кто-то в первый раз отбирается в сборную страны, кто-то доказывает, что он по-прежнему достоин представлять Россию на международной арене.Что касается командного зачёта, то тут основные лидеры те же — это сборные Ханты-Мансийска, Тюмени, Московской области и Татарстана, последний хорошо развивается. Все члены сборной России обязательно выйдут на старт, но не во всех видах программы. Примут участие все те, кто здоровы, правда, Юлия Чекалёва сейчас болеет и не сможет участвовать», — цитирует Вяльбе пресс-служба организаторов турнира.Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 24 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.