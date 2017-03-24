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Чекалёва не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

24 марта 2017, пятница. 11:43. Другие
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Юлия Чекалёва пропустит чемпионат России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 24 марта по 2 апреля.

«Для любого российского спортсмена это самый важный старт. Чемпионат России — крайнее соревнование, завершающее сезон, и претендентов на медали, как всегда, очень много. Кто-то в первый раз отбирается в сборную страны, кто-то доказывает, что он по-прежнему достоин представлять Россию на международной арене.

Что касается командного зачёта, то тут основные лидеры те же — это сборные Ханты-Мансийска, Тюмени, Московской области и Татарстана, последний хорошо развивается. Все члены сборной России обязательно выйдут на старт, но не во всех видах программы. Примут участие все те, кто здоровы, правда, Юлия Чекалёва сейчас болеет и не сможет участвовать», — цитирует Вяльбе пресс-служба организаторов турнира.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 24 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Елена Вяльбе Юлия Чекалёва
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