Моравец: IBU слишком лоялен к РФ. Потеря квоты была бы достаточным наказанием

Чешский биатлонист Ондржей Моравец выразил уверенность, что Международный союз биатлонистов (IBU) слишком лоялен по отношению к российским спортсменам.
«IBU что-то делает, а что-то нет. Думаю, IBU слишком лоялен, особенно по сравнению с Международной федерацией лыжных видов спорта. FIS сразу отстранил титулованных нарушителей вроде Легкова и Вылегжанина. IBU же не хватает решительности.
Понятно, что штрафы – это ничто. Для некоторых федераций штраф в миллион евро огромен, но к России, Германии и Норвегии это не относится. Потеря квоты была бы достаточным наказанием. Если такое решение будет принято, это можно будет считать маленькой победой», — цитирует Моравеца Aktualne.