Костин: у биатлона есть преимущество – у нас разрешено выпивать на стадионах

Исполнительный директор Союза биатлонистов Россиирассказал о ситуации с посещаемостью на российских соревнованиях и о важной роли комментатора.«Я понял, что у нас есть конкурентное преимущество – у нас разрешено выпивать. Бывает очень холодно – есть специальные приспособления, когда можно наливать разные напитки в стаканчики разного объёма. Когда трассу приводят в порядок, проходит порядка двух часов – народ ищет тёплые места. Поэтому организаторы создают места, в которых можно и согреться, и поесть, и сувениры приобрести.Для биатлона, если ты сидишь на трибунах, важно, чтобы был хороший комментатор. Если ты видишь, что спортсмен закрывает все пять мишеней, ты должен ещё и понимать, как он идёт по трассе, есть ли у него шанс победить. С посещаемостью у нас, к счастью, проблем пока нет. В местах, где есть традиции, с болельщиками всё в порядке», — цитирует Костина «Советский спорт».