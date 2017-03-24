Гараничев: хочется завершить сезон в хорошем настроении

Биатлонистрассказал о своём настрое на чемпионат России, который стартует в Увате 25 марта. В общем зачёте прошедшего Кубка мира бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года занял 18-е место.«Настроение перед гонками хорошее. Конечно, уже много мыслей об отпуске, ведь окончание сезона совсем близко. Поэтому непросто оценить свою готовность. Всё-таки сейчас у всех уже присутствует усталость. Но настрой на все старты в Увате, конечно, боевой.Я не делю гонки на принципиальные и непринципиальные. На каждую будет максимальный настрой. Хочется завершить сезон в хорошем настроении. Считаю, что условия для гонок очень хорошие. Великолепно подготовлена лыжня. Не на всех этапах Кубка мира доводится бегать в таких условиях", — цитирует Гараничева «Тюменская арена».